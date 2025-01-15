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Aydın'dan Umre Kafilesi Medine'ye Uğurlandı

Aydın'dan Umre Kafilesi Medine'ye Uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan kafile düzenlenen törenle Medine'ye uğurlandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan kafile düzenlenen törenle Medine'ye uğurlandı.

Bey Cami'nde düzenlenen uğurlama programına, İl Müftüsü Hasan Güneş, il müftü yardımcıları, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve kasideler ile devam etti. Kutsal topraklara gitmenin heyecanı ile duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal dua yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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