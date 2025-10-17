Haberler

Aydın'dan Suriye'ye Uğurlanan Özel Harekat Polisleri için Duygusal Tören

Aydın'dan Suriye'ye Uğurlanan Özel Harekat Polisleri için Duygusal Tören
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen duygusal bir törenle, Suriye'ye gidecek özel harekat polisleri dualar eşliğinde uğurlandı. Vali Yakup Canbolat, güvenlik güçlerinin önemine vurgu yaparak, kahraman polisler için başarı dileklerinde bulundu.

Aydın'dan Suriye'ye gidecek özel harekat polisleri, düzenlenen törenle dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve çok sayıda personel ile ailelerinin katılımıyla Suriye'de görev yapacak Özel Harekat Polisleri için uğurlama töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende, görev yerine gidecek kahraman polisler dualar eşliğinde uğurlandı. Vali Yakup Canbolat, güvenlik güçlerinin fedakarca yürüttüğü görevlerin önemine dikkat çekerek, "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için cansiperane görev yapan kahraman polislerimize üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan özel harekat personelleri, görev bölgelerine doğru yola çıktı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Vali Yakup Canbolat, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde personelle bir araya gelerek, sınır dışında görev yapacak personeli dualarla uğurladı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.