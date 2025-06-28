Aydın'daki Tarihi Nasuh Paşa Külliyesi Restorasyonu Tamamlandı

Aydın'daki Tarihi Nasuh Paşa Külliyesi Restorasyonu Tamamlandı
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Aydın'da bulunan tarihi Nasuh Paşa Külliyesi'nin restorasyon işlemleri tamamlandı. Külliye, 1 Temmuz Salı günü açılış töreniyle tekrar ziyarete açılacak.

Aydın'da bulunan tarihi Nasuh Paşa Külliyesinin restorasyon işlemleri tamamlandı. Külliyenin açılışı 1 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek tören ile yapılacak.

Efeler ilçesinin Köprülü Veysipaşa Mahallesinde bulunan Nasuh Paşa Külliyesi, 1708 yılında yolcuların konaklanması ve ticaretin gelişimi için Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından yapıldı. Mimari yönüyle dikkat çeken tarihi Nasuh Paşa Külliyesi'nin, Aydın Valiliği öncülüğünde restorasyonu titizlikle gerçekleştirildi. Tarihi dokuya uygun şekilde restorasyonu yapıp tamamlanan Külliye'nin açılışı 1 Temmuz Salı günü törenle yapılacak. Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, Salı günü saat 11.00'de yapacakları açılış törenine bütün vatandaşları davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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