Aydın'daki Paşa Yaylası Oteli Yeniden Hayat Bekliyor

1989-1991 yıllarında Valilik döneminde yaptırılan Paşa Yaylası Oteli, yıllardır atıl ve bakımsız bir durumda. Doğal güzellikleri ile tanınan bölgede, otelin geleceği belirsizliğini koruyor ve vatandaşlar bölgenin canlandırılmasını talep ediyor.

Aydın'da 1989-1991 yılları arasında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından büyük umutlarla yaptırılan ve yıllardır atıl durumda olan Paşa Yaylası Oteli, yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor.

Doğal güzellikleri ve temiz havası ile özellikle yaz aylarında çok sayıda vatandaş akın ettiği Paşa Yaylası'nda dönemin Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından yaptırılan otel, bakımsızlık ve ilgisizlikten viraneye dönmüş durumda. Yıllardır atıl durumda olan ve geleceğinin meçhul olduğu Paşa Yaylası Oteli, Aydın'ın yayla turizmine öncülük etmesi amacıyla inşa edilmişti.

Bin 200 metre rakımda yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla yaptırılan Paşa Yaylası Oteli'nin yüzü bir türlü gülmedi. Eşsiz havası ve muhteşem manzarası ile yayla turizmine katkı sağlaması beklenen otel, işletilemeyince sahipsiz kaldı. Önce demirbaş malzemeleri çalınan ve kapı ve pencerelerine zarar verilen otelin, hurdacılarda para eden elektrik kablolarının bile söküldüğü görüldü. Kırılmadık bir camı bile kalmayan otel, şu anda sadece kuru bir binaya dönüşürken, otelin açıldığı dönemi hatırlayan vatandaşlar da yeniden bölgenin canlandırılması adına otelin yapılmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



