Aydın'daki Kavşakta Hatalı Park, Ambulansları Zor Durumda Bırakıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde kural tanımaz sürücüler trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşatırken, özellikle ambulansların sıkça kullandığı cadde üzerindeki kavşağa park eden araçlar kazalara da davetiye çıkarıyor.

Her geçen gün araç sayısının arttığı Aydın'da, hatalı park eden sürücüler ciddi trafik engelleri oluşturuyor. Özellikle yoğun saatlerde, Aydın Devlet Hastanesi'ne ulaşım sağlayan ambulanslar, Hasan Efendi Mahallesi'nde bulunan Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü önündeki kavşağa park edilen araçlar yüzünden büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bölgedeki trafik, özellikle okul dönemlerinde daha da karmaşık hale geliyor. Cumhuriyet İlkokulu'nun giriş-çıkış saatlerinde kavşakta yaşanan yoğunluk, sıkça araçların ilerlemesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Yaşanan bu olumsuz durum, her gün binlerce aracın kullandığı yol üzerinde sıkışıklık ve trafik kazaları riskini artırıyor.

Bölge esnafı kavşağa park edilen araçların oluşturduğu sıkışıklığa tepki göstererek, "Burası hem yaya hem de araçların yoğun olarak kullandığı bir cadde. Zaten yoğun olan bir bölgede, kavşağa park edilen araçlar nedeniyle trafik çok sıkışıyor. Özellikle okul saatlerinde bu sıkışıklık daha da artıyor. Burada bir ambulans istasyonu da var. Hem buradan çıkan ambulanslar hem de Aydın Devlet Hastanesi'ne giden ambulansların şoförleri büyük zorluk yaşıyorlar. Sıkça trafik polisi ekipleri buraları kontrol ederek gereğini yapsa da araçların biri gidip diğeri geliyor" diye konuşarak sorunun gün geçtikçe daha da ileri boyutlara taşındığını belirtti. Esnaflar, yetkililerden bu soruna çözüm getirilmesi ve kavşağa park edilmemesi için denetimlerin artırılması talep ediliyor. - AYDIN