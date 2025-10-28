Haberler

Aydın'da Zirai İlaç ve Gübre Bayilerine Denetim Yapıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zirai ilaç ve gübre bayilerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, gıda güvenliği ve çevre koruma açısından büyük önem taşıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahaya inen il tarım ekipleri, zirai ilaç ve gübre satış bayilerinde denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Efeler ilçesinde zirai ilaç ve gübre bayilerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen'in de katıldığı denetimlerde, teknik ekipler, bayilerin ruhsat durumları, depolama şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi (BKÜTS) kayıtlarını detaylı şekilde inceledi.

Denetimlerin sadece mevzuata uygunluk kontrolüyle sınırlı olmadığını vurgulayan İl Müdürü Temiz, "Bu çalışmalar, gıda güvenliğinin sağlanması, çevre ve su kaynaklarının korunması, sahte ve ruhsatsız ürünlerin önlenmesi ile biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Ayrıca Aydın genelindeki tüm ilçelerde düzenli olarak yürütülen denetimlerin de, sağlıklı ve güvenli bir tarım geleceği için kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
