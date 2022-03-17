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Aydın'da zirai don bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da zirai don bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için zirai don uyarısında bulunuldu.

AYDIN (İHA) - Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saatlerinden itibaren önümüzdeki 5 gün süresince, zirai faaliyetlerin devam etmesi sebebiyle, kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta şiddette don riski bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - AYDIN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Aydın, Cuma, Yerel, Haberler

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