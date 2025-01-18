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Aydın'da Ziraat Odaları Başkanları Toplandı

Aydın'da Ziraat Odaları Başkanları Toplandı
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Aydın'da düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ziraat odaları başkanları, üreticilerin sorunlarına dikkat çekerek çözüm önerileri tartışıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da bir araya gelen ziraat odaları başkanları, üreticilerin sıkıntı ve sorunlarına dikkat çekerek çözüm önerilerini anlattı.

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu tarafından her ay düzenli olarak farklı bir ilçede yapılan Koordinasyon Kurulu Toplantısı, bu ay Çine Ziraat Odası Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yetiştirilen ihracat değeri yüksek ürünler ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'da, bir araya gelen ziraat odaları başkanları, üreticilerin sorunlarına dikkat çekti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de katıldı toplantıda Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulunun hazırladığı gündem konuları değerlendirildi. Ziraat odası başkanlarının tarımsal konulardaki düşüncelerinin de değerlendirildiği toplantıda ayrıca üreticilere yol göstermek üzere oda başkanlarına bilgilendirmelerde bulunuldu ve çözüm önerileri görüşüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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