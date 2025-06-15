Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çine ilçesinde meydana gelen zeytinlik alan yangınında 4 hektar zarar gördü, ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Zirai alan yangını büyümeden kontrol altına alındı

Yangında 4 hektar zeytinlik alan zarar gördü

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangında 4 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Çine ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürde bölgeye gelen ekipler yangına karadan müdahale etmeye başlarken, sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangında 4 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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