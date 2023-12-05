Aydın'da Zeytin Ürününde Durgunluk

Aydın'da bu yıl zeytin ürününde 'yok yılı' olması ve yük hayvanlarının sayısının her geçen gün azalması urgancıların ve semercilerin işlerini durma noktasına getirdi. Özellikle dağ köylerinde üretilen zeytinlerin at, eşek ve katır sırtında taşınması nedeniyle 'var yılında' işlerinin güzel gittiğini belirten urgancılar, bu yıl zeytinde yok yılı olması nedeniyle işlerin durgun gittiğini belirttiler.

Aydın'da uzun yıllardır yük hayvanlarına yönelik malzeme satan Fahri Barut, bu yıl zeytinde yok yılı olması nedeniyle işlerinin geçen yıllara oranla daha durgun olduğunu belirtti. Zeytin ağaçlarının verim yaptığı yıllarda herkesin yük hayvanını bakıma alıp, yular, kolan, semer ve keçelerini yenilediğini bu yıl ise yük olmadığı için yük hayvanlarının aksesuarlarında bakım olmadığını belirten Fahri Barut, "Adet gereği tezgah açıyoruz. Aydın'da çiftçinin var ve para ediyorsa esnafın işi iyi. Çiftçide yoksa esnafta da yok. Bu yıl zeytin olmadığı için iş de yok" diyerek tarımdaki durgunluğun kendilerine de yansıdığını söyledi.

Eskiden zeytin olmasa bile odun taşıma, ulaşım ve diğer işlerde yük hayvanlarının kullanıldığını belirten Fahri Barut, "Gelişen teknoloji ile herkesin motorlu araçlara yönelmesi ve ulaşım ağının en ücra köşelere kadar gitmesiyle son yıllarda işler bitme noktasına geldi. Hayvancılığa da ilgi azaldı. Zeytinde de yok yılı olması nedeniyle işlerimiz durgun. Gelecek yıl zeytinde var yılı olacak. Bizim en fazla iş yaptığımız dönem zeytinde var yılıdır. İnşallah gelecek yıl zeytinler güzel olur ve işlerimiz açılır. Bu sezon deve çulu, yuları ve kolonları ile ayakta duruyoruz" dedi. - AYDIN