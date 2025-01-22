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Aydın'da Zeytin Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Zeytin Hırsızları Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, kamu kurumuna ait zeytin bahçesinden 200 kilogram zeytin çalan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde topladıkları 200 kilogram zeytini çalarken yakalanan yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Gümüşyeni Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumuna ait zeytin bahçesinde A.Y. ve C.A. isimli şüpheli şahıslar topladıkları yaklaşık 200 kilogram zeytin ile birlikte hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Ele geçirilen zeytinler kurum yetkilisine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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