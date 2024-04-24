Aydın'da Zeytin Güvesi Kontrolü İçin Çalışmalar Sürüyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki zeytin üretiminde, zeytin güvesi zararlısının kontrolü için başlatılan çalışmalar devam ederken, Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zeytin ağaçlarına asılan tuzakları düzenli olarak kontrol ederek çiftçilere zararlıların durumu hakkında bilgi veriyor.

Zeytin güvesi, zeytin ağaçlarının yapraklarına ve meyvelerine zarar veren bir böcek türü olarak biliniyor. Bu zararlı, zeytin üretiminde ciddi hasarlara neden olurken, ürün verimini de düşürüyor. Bu nedenle, zararlıların erken tespiti ve kontrolü büyük önem taşıyor. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından asılan tuzaklar sayesinde zeytin güvesi zararlısının popülasyonu izlenerek, etkili mücadele yöntemleri belirleniyor. Müdürlük ekipleri, tuzaklardan elde edilen verileri analiz ederek çiftçilere zararlıların durumu ve popülasyon yoğunluğu hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Çiftçilere yönelik bu bilgilendirme çalışmalarıyla zeytin güvesi zararlısının kontrolü konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki zeytin üretiminin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. - AYDIN