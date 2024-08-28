Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle 300 Minik Sporcu Sertifika Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, Aydın'daki üniversitenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme eğitimleri tamamlandı. Eğitime katılan 300'e yakın minik sporcu, yüzme becerilerini geliştirerek kurs sonunda başarıyla sertifika almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, Aydın'daki üniversitenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme eğitimleri tamamlandı. Eğitime katılan 300'e yakın minik sporcu, yüzme becerilerini geliştirerek kurs sonunda başarıyla sertifika almaya hak kazandı.

Minik sporcular sertifikalarını alırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü de sporcularımızı yalnız bırakmadı. Minik sporcular, eğitim sürecinde kazandıkları yeteneklerin meyvesini sertifikalarıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı. Aileler de çocuklarının başarılarını gururla izledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, çocuklarımızın yüzme becerilerini geliştirmenin yanı sıra onların güvenli bir şekilde suyla tanışmalarını sağlıyor. Bu proje, sporun yaygınlaşması ve çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için büyük bir adım. Eğitim süreci boyunca çocuklarımızın gösterdiği gelişim bizleri mutlu etti. Amacımız, yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuzun dahi kalmaması. Bu tür projelerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor Yerel Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Düello kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi? Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024
title