Aydın'da Yükümlülere Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülere AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından afet farkındalık eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürlüğü, afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülere afet farkındalık eğitimi verildi. AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Eğitmenlerimiz tarafından Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülere Afet Farkındalık Eğitimi verildi" ifadelerine yer verildi. Eğitimlerde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, katılımcılar da uygulamalı olarak bilgilendirildi. - AYDIN