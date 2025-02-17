İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

İşçiye para yok ama eğlenceye var
Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti

Aydın'da Yörük Toyu ve Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Aydın'da Yörük Toyu ve Şenliği Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kızılcaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Yörük Toyu ve Şenliği'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük Dernekleri, kültürel gösterilerle Yörük kültürünü tanıttı. Şenlikte gelin alma merasimi, halk oyunları ve yöresel müzik performanslarıyla renkli anlar yaşandı.

Aydın'ın Efeler çilesine bağlık Kızılcaköy Mahallesinde 'Yörük toyu ve şenliği' gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük Dernekleri, şenlikte kültürlerini yaptıkları gösterilerle tanıttı.

Kızılcaköy Efeler ve Yörükler Derneği Başkanı Veysel Erdemli, öncülüğünde bu yıl 'Yörük Toyu ve Şenliği'nin dördüncüsü gerçekleştirildi. Kızılcaköy'de yapılan şenliğe Türkiye'nin dört bir yanından Yörük Dernekleri katıldı.

Vatandaşların da şenliğe ilgisi yoğun oldu. Öğlen saatlerinde etkinliğe katılanlara keşkek ve pilav ikram edildi. Farklı yörelere ait halk oyunu gösterisinin yapıldığı şenlikte, yöresel sanatçılar türküler söyledi. Türküler eşliğinde oyunlar oynandı. Ayrıca Yörük gelini alma merasimi yapıldı. Davul zurna eşliğinde gelin evine gidildi. Gelin evinin önünde oynayan Yörükler, gelini evden dualar eşliğinde alıp ata bindirdi. At üzerinde mahalle meydanına götürülen geline kına yakıldı, halk oyunu oynandı.

Yörük şenliğini coşku ile kutladıklarını belirten gelin Tuğçe Medine Doğan, "Gelin alma törenimizi yaptık. Evden at ile birlikte aldılar. Meydana geldik. Güzel bir merasim oldu. Birlikte oynadık. Her şey çok güzeldi" dedi. Davetliler de zaman zaman halk oyunlarına eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlik gün boyu sürdü.

Yörük toyunun dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Kızılcaköy Efeler ve Yörük Derneği Başkanı Veysel Erdemli, "Halk oyunları, gelin alma, kına yakma programı gerçekleştirdik. Halk sanatçılarımız sahne aldı. Yörük kültürünü tanıtmak için çalışıyoruz. Yörük toyumuza vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Yörük Dernekleri etkinliğimize katılıp bizleri yalnız bırakmadı. Yaptıkları gösterilerle kültürlerini tanıttılar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zebra modifiyeli eşek! Nedeni en az olay kadar rezalet
img

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Kripto para skandalı! Muhalefet 'Milei görevden alınsın' çağrısı yaptı

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın
Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.