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Aydın'da Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri Yenilenmeli

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Aydın ilinde yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi biten vatandaşların 01 Eylül tarihine kadar ruhsatnamelerini yeniletmeleri gerektiği bildirildi. İlgili kolluk kuvvetinin silah ruhsat birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aydın'da yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi biten vatandaşların 01 Eylül tarihine kadar ruhsatnamelerini yeniletmeleri gerektiği bildirildi.

Aydın il Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi biten vatandaşlarımızın 01 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yeniletmeleri gerekmektedir. Ruhsat yeniletecek vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgenin ilgili kolluk kuvvetinin silah ruhsat birimine istenilen evraklar ile birlikte (Jandarma/Emniyet) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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