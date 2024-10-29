Aydın'da Yeni Hayvancılık Destekleme Modelleri Üzerine Bilgilendirme Toplantısı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni hayvancılık destekleme modelleri hakkında bilgiler vermek üzere Aydın il tarım ekipleri Efeler'deki üreticilerle bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni hayvancılık destekleme modelleri için sahaya inen il tarım ekipleri, düzenledikleri toplantıyla Efeler'deki üreticileri bilgilendirdi.
Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması hedefi ile bitkisel üretimde yeni destekleme modelleri hayata geçirildi. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına başladı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmezken ilçe müdürlüklerinin katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu kapsamda Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, Işıklı, Baltaköy ve İmamköy mahallelerinde üreticiler ile bir araya gelerek, üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretimde yeni destekleme modeli, destekleme miktarları konusunda üreticilere bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN
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