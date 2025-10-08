Haberler

Aydın'da Yasa Dışı Balık Avcılığına Müdahale

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karina Dalyanı açıklarında gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı avcılık yapan bir trol gemisini tespit etti. Denetimlerle su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması hedefleniyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarını korumak amacıyla Karina Dalyanı açıklarında gerçekleştirdikleri denetimde yasa dışı avcılığa müdahale etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında Karina Dalyanı açıklarında su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde bir trol gemisinde markasız trol takımı ile avcılık yapıldığı tespit edildi. Yasal mevzuat gereğince gerekli idari işlemler uygulanırken, kullanılan istihsal vasıtaları da zapt edildi. Yetkililer, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması, ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla aralıksız devam edeceğini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılıkla uğraşan vatandaşlara yasal avlanma kurallarına uymaları yönünde hatırlatmada bulunarak, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, Karina Dalyanı açıklarında yapılan denetimlerde bir trol gemisinde markasız istihsal vasıtası (trol takımı) ile avcılık yapıldığı tespit edilmiştir. Yasal mevzuat gereğince gerekli idari işlemler uygulanmış olup, istihsal vasıtaları zapt edilmiştir. Denetimlerimiz, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla aralıksız olarak devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

