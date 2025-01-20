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Aydın'da Yarıyıl Tatili: Öğrenciler Parklarda Eğlendi

Aydın'da Yarıyıl Tatili: Öğrenciler Parklarda Eğlendi
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Aydın'da yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte 189 bin 372 öğrenci parkları doldurdu. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar, Atatürk Kent Meydanı'ndaki oyun alanında keyifli vakit geçirdi.

Aydın'da yarıyıl tatilindeki öğrenciler, boş vakitlerini değerlendirerek parkları doldurdu.

Aydın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili başladı. Aydın'da 189 bin 372 öğrenci, kimileri köylerine giderken şehir merkezinde kalanlar ise parklara akın etti. Güzel havayı fırsat bilen il merkezindeki bazı öğrenciler, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan çocuk parkında oynayarak zaman geçiriyor.

Güzel hava eşliğinde çocuklar, oyun alanında bulunan uçan halatlı salıncak, kaydırak, halatlı piramit, salıncak gibi ekipmanlarla oynadı. İkinci dönem 3 Şubat Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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