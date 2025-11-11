Aydın'da Yangın: Üç Çocuk Babası Yusuf Ön Evini Kaybetti

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında, üç çocuk babası Yusuf Ön'ün evi küle döndü.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde çıkan yangın, eşini 4 yıl önce trafik kazasında kaybeden 29 yaşındaki üç çocuk babası Yusuf Ön'ün evini küle çevirdi.

Yusuf Ön'ün kahvehanede; 5,7 ve 8 yaşındaki çocuklarının ise dedelerinin yanında bulunduğu sırada evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekipleri ve köy halkı yangına müdahale etse de ev kurtarılamadı.

Yusuf Ön, yangında eşinden kalan özel eşyalarını ve düğün fotoğraflarını kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Fakir olduğunu ve gündelik yevmiyeyle geçindiğini ifade eden Ön, ellerinden geleni yapmalarına rağmen evini ve değerli hatıralarını kurtaramadıklarını dile getirdi.