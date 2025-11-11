Haberler

Aydın'da Yangın: Üç Çocuk Babası Yusuf Ön Evini Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında, 29 yaşındaki üç çocuk babası Yusuf Ön’ün evi tamamen yanarak küle döndü. Yangın sırasında evde bulunmayan Ön, eşine ait özel eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında, üç çocuk babası Yusuf Ön'ün evi küle döndü.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde çıkan yangın, eşini 4 yıl önce trafik kazasında kaybeden 29 yaşındaki üç çocuk babası Yusuf Ön'ün evini küle çevirdi.

Yusuf Ön'ün kahvehanede; 5,7 ve 8 yaşındaki çocuklarının ise dedelerinin yanında bulunduğu sırada evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekipleri ve köy halkı yangına müdahale etse de ev kurtarılamadı.

Yusuf Ön, yangında eşinden kalan özel eşyalarını ve düğün fotoğraflarını kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Fakir olduğunu ve gündelik yevmiyeyle geçindiğini ifade eden Ön, ellerinden geleni yapmalarına rağmen evini ve değerli hatıralarını kurtaramadıklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor

Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yepyeni isimler katılıyor
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi

Bir haftadır aranıyordu! Otizmli Veysel'den acı haber geldi
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.