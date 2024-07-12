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Aydın'da Yabancıların Sayısı Azaldı

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Aydın'da ikamet izni alan yabancıların sayısı yaklaşık yüzde 5 azaldı. Aydın'da toplam 9 bin 724 yabancı yaşamaktadır.

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 724 yabancı yaşarken, Ocak ayından bu yana yabancıların sayısı yaklaşık yüzde 5 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 119 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

11 Ocak 2024 verilerine göre 10 bin 206 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 4 Temmuz 2024 verilerine göre 9 bin 724 oldu. 7 ay içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 5 oranında azalma yaşanırken, toplam 482 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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