Aydın'da Yabancı Uyruklu Nüfus Verileri Açıklandı

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da 14 bin 654 yabancı uyruklu vatandaş yaşarken, ikamet izni alan yabancıların sayısı ise toplam 9 bin 594 oldu.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. TÜİK 2024 yabancı nüfusu verilerine göre Aydın'da 6 bin 750'si erkek, 7 bin 904'ü kadın olmak üzere toplam 14 bin 654 yabancı yaşıyor. 1 milyon 165 bin 943 nüfusa sahip Aydın'da yaşayan yabancıların nüfusa oranı ise yüzde 1,25 oldu. Ayrıca Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde de Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

11 Ocak 2024 verilerine göre 10 bin 206 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 6 Şubat 2025 verilerine göre 9 bin 594 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 6 oranında azalma yaşanırken, toplam 612 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. - AYDIN