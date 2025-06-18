Aydın'da Yabancı İkamet İzni Artış Gösterdi

Aydın'da Yabancı İkamet İzni Artış Gösterdi
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Aydın'da yaz aylarında nüfus artışı yaşanırken, son bir haftada 218 yabancı ikamet izni aldı. Yabancı uyrukluların toplam sayısı 10 bin 39'a ulaştı.

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan toplam 10 bin 39 yabancı yaşarken, son 1 haftada 218 kişi ikametini Aydın'a aldırdı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, son günlerde ikamet izni alan yabancıların sayısında belirgin düşüş yaşanmaya başlamıştı. Ancak son bir haftada artışlar yaşanırken, yabancı uyruklu vatandaşlar Aydın'a dönüş yapmaya başladı.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 5 Haziran 2025 verilerine göre 9 bin 821 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 12 Haziran 2025 verilerine göre 10 bin 39 oldu. Bir hafta içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 2,5 oranında artış yaşanırken, toplam 218 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'a aldırdı.

Öte yandan 'Geçici Koruma' statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı da 5 Haziran 2025 tarihinde 7 bin 659 olurken, son bir haftada bu sayı yüzde 0,11 oranında azalarak 12 Haziran 2025 tarihinde 7 bin 650 oldu. 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,65 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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