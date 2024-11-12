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Aydın'da Yabancı İkamet İzinlerinde Yüzde 5 Azalma

Aydın'da Yabancı İkamet İzinlerinde Yüzde 5 Azalma
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Aydın'da geçen yıl elde edilen verilere göre, ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 5 azalarak 9 bin 748'e düşmüştür. Aydın, 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaşın tercih ettiği bir yer olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 748 yabancı yaşarken, son 1 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 5 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

10 Kasım 2023 verilerine göre 11 bin 282 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 7 Kasım 2024 verilerine göre 9 bin 748 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 5 oranında azalma yaşanırken, toplam 534 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 7 Kasım 2024 verilerine göre toplam 1 milyon 23 bin 653 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Aydın'da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi.

Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 7 Kasım 2024 verilerine göre 8 bin 340 oldu. Aydın'daki Suriyelilerin 1 milyon 161 bin 702 olan Aydın nüfusuna oranı ise yüzde 0,71 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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