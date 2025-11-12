Haberler

Aydın'da Yabancı İkamet İzinlerinde Düşüş Yaşanıyor

Yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, son 2 yılda ikamet izni alan yabancı sayısı yüzde 10 azaldı. 2023 Ekim ayında 11 bin 209 olan yabancı uyruklu vatandaş sayısı 2025 Ekiminde 9 bin 992'ye düştü.

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan yabancıların sayısı son 2 yılda yüzde 10 azalırken, toplamda bin 217 kişi ikametini Aydın'dan aldırdı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, son günlerde ikamet izni alan yabancıların sayısında belirgin düşüş yaşanmaya başladı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşarken, 30 Ekim 2025 yılı istatistikleri kapsamında ise 9 bin 992 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

2023 yılı Ekim ayında 11 bin 209 ikamet izinli yabancının bulunduğu Aydın'da son 2 yılda yüzde 10'luk düşüş yaşandı. 19 Ekim 2023 verilerinde 11 bin 209 olan yabancı uyruklu vatandaş sayısı 30 Ekim 2025 yılı verilerinde 9 bin 992 oldu. Buna göre son 2 yılda toplam bin 217 yabancı ikametini Aydın'dan aldırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
