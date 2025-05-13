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Aydın'da Yabancı İkamet İzinlerinde Düşüş Yaşanıyor

Aydın'da Yabancı İkamet İzinlerinde Düşüş Yaşanıyor
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Aydın'da yaz aylarıyla birlikte artan yabancı nüfus, son haftada azalmaya başladı. İl Göç İdaresi verilerine göre, ikamet izni alan yabancı sayısı 9 bin 152'ye düştü ve son 1 haftada 356 kişi ikametini Aydın'dan aldırdı.

Özelikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 152 yabancı yaşarken, son 1 haftada 356 kişi ikametini Aydın'dan aldırdı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, son günlerde ikamet izni alan yabancıların sayısında belirgin düşüş yaşanmaya başladı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 1 Mayıs 2025 verilerine göre 9 bin 508 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 8 Mayıs 2025 verilerine göre 9 bin 152 oldu. Bir hafta içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 4 oranında azalma yaşanırken, toplam 356 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı.

Öte yandan 'Geçici Koruma' statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı da 1 Mayıs 2025 tarihinde 7 bin 828 olurken, son bir haftada bu sayı yüzde 0,80 oranında azalarak 8 Mayıs 2025 tarihinde 7 bin 765 oldu. 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,66 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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