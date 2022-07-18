Aydın'da vatandaşları kurutmalık telaşı sardı - Haberler

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Aydın'da vatandaşları kurutmalık telaşı sardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da vatandaşları kurutmalık telaşı sardı

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve ürün çeşitliliği bakımından zengin olan Aydın'da da vatandaşları kış hazırlığı telaşı sararken, vatandaşlar kurutmalık sebzelerini hazırlamaya başladı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve ürün çeşitliliği bakımından zengin olan Aydın'da da vatandaşları kış hazırlığı telaşı sararken, vatandaşlar kurutmalık sebzelerini hazırlamaya başladı.

Sofralarında doğal ürünler tüketmeyi tercih eden Aydınlı kadınlar, kış hazırlıklarına başladı. Pazardan satın aldıkları biber ve patlıcanları gerek evlerinin balkonları gerekse çatılarına güneşte kurumaları için seren kadınlar, renkli görüntüler ortaya çıkartıyor. Sofralarda yemeğin yanında tüketmek ve yemeklere renk katmak için biberleri iplere dizip balkona asan Yurdagül Altınbaş; ev yapımı ürünlerin zahmetli olsa da daha sağlıklı olduğunu belirterek her yaz dönemi bu tür hazırlıkları yaptığını belirtti.

Günümüzde artık kış aylarında da istenilen sebze ve meyvenin bulunabildiğini ancak kendi mevsiminde alınan kadar lezzetli olmadığını belirten Altınbaş, "Hem evimiz hem de yöneticisi olduğum derneğimiz için her sene yaz aylarında kışlık kurutmalıkları hazırlıyoruz. Gerek bağışlar gerekse pazardan satın aldığımız kurutmalık ürünleri iplere dizerek güneşte kurutuyoruz. Tarhana, domates ve biber salçalarını da kendimiz hazırlıyoruz. Fabrikasyonların tadı maalesef evde kendi hazırladığımız gibi olmuyor, el emeğinin yerini tutmuyor. Kendimizin hazırladığı kurutmalık ve salçalar çok daha lezzetli. Kendi yiyeceğimizi kendimiz hazırlamaktan da büyük zevk alıyoruz. Bu ürünler sayesinde kış sofralarımızın lezzetine lezzet katıyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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