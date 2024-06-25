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Aydın'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi

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Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman Şefliği Görevlileri, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinde bulundu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman Şefliği Görevlileri orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir yandan orman yangınlarına karşı gece gündüz demeden düzenli olarak ormanlık alanlarda keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunurken bir yanda da vatandaşlara bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Yapılan faaliyetlerde orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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