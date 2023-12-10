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Aydın'da Vatandaş Motosikletini Zincirle Ağaca Bağlayarak Hırsızlara Karşı Önlem Aldı

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Aydın'da yaşayan bir vatandaş, motosikletini çalınmaya karşı korumak için zincirle ağaca bağladı. Vatandaşlar çeşitli yöntemlerle araçlarını güvende tutmaya çalışıyor.

Aydın'da yaşayan bir vatandaş hırsızlara karşı motosikletini zincirle ağaca bağlayarak önlem aldı.

Özellikle çalınması en kolay araçlardan olan motosiklet ve bisiklet sahibi vatandaşlar kendi buldukları yöntemlerle güvenlik önlemleri alıyor. Çeşitli yöntemlerle araçlarının çalınmasını önlemeye çalışan vatandaşlar, araçlarını buldukları bir ağaç ya da direğe zincirle bağlayıp asma kilitle kilitleyerek hırsızlara karşı korunmaya çalışıyor. Aydın'da Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir vatandaş motosikletini tekerinden geçirdiği zincirle ağaca bağlayıp asma kilit ile kilitledi. Asma kilitli güvenlik önlemi kimi vatandaşları gülümsetirken, kimi vatandaşlar da alınan önlemi haklı buldu.

Aydın'da polis ve jandarma ekiplerinin gerekli önlemleri almasına rağmen hırsızlıkların yaşanmaya devam ettiğini belirten vatandaşlar, "Güvenlik güçlerimiz huzur ve güvenliğimiz için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizce güzel önlem olmuş" yorumunda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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