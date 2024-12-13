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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
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Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, 78 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen H.C.Ç. ve M.K. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 78 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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