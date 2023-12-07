Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 31 şüpheliyi yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 31 şüpheliyi yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada 31 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 bin 600 gram skunk, 120 adet kenevir tohumu, 360 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı/esrar öğütme aparatı, bir miktar kubar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca operasyonda narkotik suçlardan hakkında aranma kararı bulunan 5, diğer suçlardan 6 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN