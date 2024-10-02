Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilodan Fazla Esrar Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, başka bir ilden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Aydın'a getiren şahıs yakalanırken yapılan aramalarda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde bir şahsın başka bir ilden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Aydın' a getireceği istihbaratının alınması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahıs Ö.U.'nun da içerisinde bulunduğu toplu ulaşım aracını Efeler ilçesi Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nda durduran ekipler, uyuşturucu madde köpeği ile arama yaptı. Şüpheli şahsın bagajında ve üzerinde bulunan eşyaların içerisinde toplam 1 kilo 135 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli Ö.U. ise gözaltı alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN