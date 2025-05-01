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Aydın'da Uyuşturucu ile Mücadele Seminari Düzenlendi

Aydın'da Uyuşturucu ile Mücadele Seminari Düzenlendi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenleyerek bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ederken, bilgilendirme faaliyetlerine de ağırlık veriliyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından, 'Yasadışı Ekim ile Mücadele Eylem Planı' ve 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele' çerçevesinde toplantı düzenlendi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki 102 mahalle muhtarı ile çeşitli katılımcılar, yasa dışı ekimle mücadele, madde bağımlılığı tehlikeleri ve alınabilecek önleyici tedbirler konusunda bilgilendirildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin değil, toplumun her kesiminin desteğiyle başarıya ulaşabileceğine dikkat çekti. Bu amaçla özellikle yerel yöneticiler olan muhtarların, mahallelerinde etkin bir takip ve farkındalık sağlayabileceği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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