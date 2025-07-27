Aydın'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Bilgilendirme Etkinliği

Aydın'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Bilgilendirme Etkinliği
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 'En İyi Narkotik Anne' projesi çerçevesinde Efeler ilçesindeki bir fabrikada çalışan personele uyuşturucu madde ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. UYUMA uygulaması da tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan personele yönelik 'En İyi Narkotik Anne' projesi kapsamında uyuşturucu ile mücadele ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinlikte, fabrika personellere uyuşturucu madde çeşitleri, bu maddelerin sağlığa ve hayata olan zararları, kullanım belirtileri, tedavi ve başvuru yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik yapılması gerekenler ile vatandaşların şüpheli durumlarda anlık ihbarda bulunabilmesini sağlayan UYUMA isimli mobil uygulama da tanıtıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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