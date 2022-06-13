Aydın'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor Aydın'da uyuşturucu ile mücadelede 79 olay ortaya çıkarılırken, 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Aydın'da uyuşturucu ile mücadelede 79 olay ortaya çıkarılırken, 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 06 Haziran 2022-13 Haziran 2022 tarihleri arasında 79 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 81 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı. Bu zaman diliminde 106,60 gram Kubar esrar, 211,30 gram Metamfetamin, 24 adet Sentetik ecza, 1 adet Ectasy, 2,81 gram Eroin ve 104 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Jandarma Aydın Yerel Haberler

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