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Aydın'da Üreticilere Yeni Destekleme Modelleri Tanıtılıyor

Aydın'da Üreticilere Yeni Destekleme Modelleri Tanıtılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni destekleme modelleri kapsamında Aydın İl Tarım ekipleri, 42 mahallede üreticilere bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Üreticilerin sorunlarını dinleyen ekipler, yeni destekleme yöntemleri ve tarımsal süreçler hakkında bilgi veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için saha çalışmalarına devam eden İl Tarım ekipleri, 42 mahallede üreticileri bilgilendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Cuma Buluşmaları' aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede üreticilerle buluşan ekipler, mahalle mahalle gezerek düzenlediği toplantılarla hem üreticilerin sorun ve taleplerini yerinde dinliyor hem de yeni destekleme modelleri başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında üreticileri bilgilendiriyor. Yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına devam eden İl Tarım ekipleri, bu kapsamda 42 mahallede üreticilerle buluştu. Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarıyla üreticiler, Yeni Üretim Destekleme Modeli, Tarımsal Üretim Planlaması, TARSİM, ÇKS işlemleri ve yönetmelik değişikliği, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesi konularında bilgilendirildi. Üreticilerle buluşmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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