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Aydın'da Üreticilere Yeni Destekleme Modelleri Bilgilendirmesi

Aydın'da Üreticilere Yeni Destekleme Modelleri Bilgilendirmesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri hakkında Aydın İl Tarım ekipleri, 9 mahallede üreticilere bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için saha çalışmalarına devam eden Aydın İl Tarım ekipleri 9 mahallede üreticileri bilgilendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Cuma Buluşmaları' aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede üreticilerle buluşan ekipler, mahalle mahalle gezerek düzenlediği toplantılarla hem üreticilerin sorun ve taleplerini yerinde dinliyor hem de yeni destekleme modelleri başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında üreticileri bilgilendiriyor. Yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına devam eden İl Tarım ekipleri, bu kapsamda; Efeler'in Gözpınar, Balıkköy, Alatepe, Nazilli'nin Kavacık, Kızıldere, Karahalı ve Bozdoğan'ın Kemer, Güvenir, Konaklı mahallelerinde üreticilerle buluştu. Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarıyla üreticiler, Yeni Üretim Destekleme Modeli, Tarımsal Üretim Planlaması, Hayvancılık ve Bitkisel Üretim planlaması ve desteklemeler konusunda üreticilere bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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