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Aydın'da Üreticilere TARSİM Bilgilendirmesi

Aydın'da Üreticilere TARSİM Bilgilendirmesi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TARSİM'in önemi ve tarım sigortalarındaki yenilikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirildi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesini ziyaret eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. Bozdoğan Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya katılan TARSİM Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu ise üreticilere tarım sigortalarındaki yenilikler ve TARSİM sigortasının önemi hakkında çiftçilere bilgilendirmelerde bulundu.

Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantıya, TARSİM Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Kemal Özcan il müdürlüğü teknik personeli, muhtarları ve üreticiler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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