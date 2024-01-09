Aydın'da Üniversite Öğrencilerine Siber Suçlar ve Siber Güvenlik Semineri

Aydın'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik 'Siber Suçlar ve Siber Güvenlik' konulu seminer gerçekleştirildi.

İnternetin sağladığı kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz kullanımın sonuçları, siber suç ve siber zorbalık, sosyal medya platformları ve gizlilik ayarları, şifre ve kişisel verilerin önemi ile teknoloji bağımlılığı konularına değinilen seminere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Öğretim Görevlisi Zühal Mollaoğulları'nın moderatörlüğünü yaptığı seminerde konuşmacı olarak yer alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdür V. Komiser Ümit Şahin, siber suç nedir?, en çok karşılaşılan siber suçlar nelerdir?, dolandırıcıların kullandığı yöntemler ve dikkat edilmesi gerekenler konularında bilgi verdi.

Komiser Ümit Şahin, sosyal medyadaki risk ve tehditlerin başında yer alan siber zorbalık, yetkisiz erişim, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, bağımlılık ve sosyal medyada güvenlik önlemleri konularına da değindi. Seminer, soru- cevap bölümünün ardından Öğretim Görevlisi Zühal Mollaoğulları ve Komiser Ümit Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi. - AYDIN