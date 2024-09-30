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Aydın'da Üniversite Öğrencilerine Güvenli Rehberlik Hizmeti

Aydın'da Üniversite Öğrencilerine Güvenli Rehberlik Hizmeti
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Aydın Gençlik Merkezi personelleri, otogarda karşıladıkları üniversite öğrencilerine güvenli rehberlik hizmeti sunarak sıcak bir karşılama ortamı oluşturdu.

Üniversiteyi kazanarak Aydın'a gelen üniversite öğrencilerini otogarda karşılayan Gençlik Merkezi personelleri, gençlere güvenli rehber oluyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Aydın Gençlik Merkezi personelleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'a gelecek olan üniversite öğrencileri için otogarda yerini aldı. GSB Uyum Programı çerçevesinde Aydın'a gelen gençleri, otogarda karşılayan ekipler, güvenli rehber hizmeti sundu hem de öğrenci ve veliler için sıcak bir karşılama ortamı sundu. Öğrencileri kalacakları yurtlara yönlendiren ekipler, otogar alanında kurdukları stantla da öğrenci ve ailelerini, GSB yurtları ve Gençlik Merkezleri'nin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirdi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan paylaşımda "GSB Uyum Programı ile gençlerimize güvenli rehberlik çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üniversite öğrencilerini karşılıyoruz. Yeni şehirlerini keşfetmeleri için tam da ihtiyaç olan noktadayız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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