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Aydın'da Üniversite Öğrencilerinden Gönüllülük Haftası Etkinliği

Aydın'da Üniversite Öğrencilerinden Gönüllülük Haftası Etkinliği
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Aydın'daki GSB yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Gönüllülük Haftası kapsamında yaşlı komşuları ve anasınafı öğrencilerini ziyaret etti. Ziyaretler, sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik anlamlı etkinlikler içerdi.

Aydın'da GSB yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler, "Gönüllülük Haftası" kapsamında yaşlı komşuları ve anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren GSB yurtları, öğrencilere konaklama imkanı sağlarken bir yandan da gençlerin sosyal sorumluluk alanlarında da gelişmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede İsabeyli ve Sultanhisar Yurdu'nda kalan öğrenciler de Gönüllülük Haftası kapsamında anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Sultanhisar'da yaşlı komşularını ziyaret eden üniversiteli gençler, hem büyüklerine sıcak bir el uzattı hem de ziyaretlerle yaşlı çınarları mutlu etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde ayrıca gençler, büyükleriyle birlikte çay içerek, sohbet ettiler.

Nazilli ilçesinin İsabeyli Mahallesi'ndeki yurtta kalan öğrenciler de Orhangazi Ortaokulu'nun anasınıfı ziyaret etti. Miniklerle bir araya gelen üniversiteli gençler, yanlarında getirdikleri hediyelerle de kardeşlerinin kalplerine dokundu. Anasınıfı öğrencileriyle birlikte ders çalışan, oyunlar oynayan gençler, gerçekleştirdikleri etkinliklerle miniklere unutulmaz bir an yaşattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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