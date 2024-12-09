Aydın'da Üniversite Öğrencileri İçin Güvenlik Denetimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde yapılan denetimlerde Jandarma 201 şahsı sorguladı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Işıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde (KYK çevresinde) suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla " Sıcak Nokta Uygulaması" kapsamında 201 şahıs ve 111 araç sorgusu yapıldı. Üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN