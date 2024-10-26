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Aydın'da Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri Düzenlendi

Aydın'da Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri Düzenlendi
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Aydın İl Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek umreciler için 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' düzenleyerek umrecileri bilgilendirdi. Seminerde umre ibadlati, manevi kazanımlar ve yolculuk öncesi hazırlıklar üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

Aydın İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek olan umreciler için 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Aydın'dan kutsal topraklara gidecek olan umreciler 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' ile bilgilendirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerin açış konuşmasını yapan Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ali Akkoyun, Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde yapılan umre seminerlerinin önemine değinerek umrecilere seminerlerde verilecek derslerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Umrecilere yolculuklarının hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Umre, manevi arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir. İbadet süresince sabır, ihlas ve tevazu içinde olmalıyız. Umreye gidecek kardeşlerimiz, kutsal topraklarda geçirecekleri zamanın kıymetini bilmeli, ibadetlerine dikkat etmeli ve manevi kazanımlarını hayatlarına yansıtmalıdır" dedi.

Seminerde, 'Hz. Peygamber (sas), Mescidi Nebevi ve Medine' konularında umrecilere önemli bilgiler verildi. Ayrıca, İbadet Bilinci ve Umre İbadeti, Umrenin Hikmeti ve Umre 'deki Sembollerin Anlamı, Umre Yolculuğundan Önce Maddi Manevi Hazırlık ve Temel Sağlık Bilgileri ile Kadınlara Özgü Bilgiler konulu sunumlar yapılarak umreciler bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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