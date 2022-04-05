Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam - Haberler

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Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam

Aydın'da barınma sorunları ile gündeme gelen üniversite öğrencilerinin sırtına bir yük de ulaşım ücretlerinden geldi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da barınma sorunları ile gündeme gelen üniversite öğrencilerinin sırtına bir yük de ulaşım ücretlerinden geldi. Geçtiğimiz Mart ayında toplu taşımaya yapılan zammın üzerinden 1 ay geçmeden yapılan ikinci zam ile toplu taşıma öğrenci ücreti 4 TL'ye yükseldi.

Aydın'da faaliyet gösteren şehir içi halk otobüsleri ücretlerine 1 ay içerisinde yüzde 20 oranında ikinci zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapıldığı öğrenilirken, 1 ay içerisindeki ikinci artış ise hem vatandaşların hem de öğrencilerin belini büktü.

5 Nisan itibariyle geçerli olan fiyat listesine göre Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri'nde sivil 5 TL, öğrenci 4TL olurken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri'nde ise sivil 4,25 TL, öğrenci 3 TL olarak uygulanıyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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