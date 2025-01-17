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Aydın'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası İçin Hazırlık Ziyareti

Aydın'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası İçin Hazırlık Ziyareti
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Jandarma Gücü Komutanlığı temsilcileri, Aydın İl Jandarma Komutanı'nı ziyaret ederek 18-19 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışması hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Jandarma Gücü Komutanlığı 1. Spor Branş Kurul Başkanı Jandarma Öğretmen Yarbay Mustafa Gürker Tepe ve Jandarma Gücü Oryantiring Takımı sporcusu Jandarma İkmal Yüzbaşı Harun İşler, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışması hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Yarışmanın Aydın'da düzenlenecek olması nedeniyle yarışmaya katılan sporculara başarı dileklerinin de iletildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Jandarma Komutanı J.Alb. Ali Naci Aldemir, organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Jandarma Gücü Komutanlığı 1. Spor Branş Kurul Başkanı Jandarma Öğretmen Yarbay Mustafa Gürker Tepe ve Oryantiring Takımı sporcusu J.İkm.Yzb. Harun İşler, İl J.Komutanımız J.Alb. Ali Naci Aldemir'i ziyaret etti. 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde ilimizde düzenlenecek olan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2.Kademe Yarışında sporcularımıza başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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