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Aydın'da Traktör Sürücülerine Rops ve Reflektör Eğitimi Verildi

Aydın'da Traktör Sürücülerine Rops ve Reflektör Eğitimi Verildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerine yönelik olarak rops sistemi ve reflektör kullanımı hakkında eğitimler düzenledi. Eğitimler, kazalarda yaralanmaları azaltmayı hedefliyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 'rops demiri ve reflektör' eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Köşk İlçesi Baklaköy Mahallesi ve Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde kahvehanelerde bulunan vatandaşlara trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen rops sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba başta olmak üzere çeşitli konularda eğitimler verildi. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyararak broşür dağıttı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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