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Aydın'da Traktör Sürücülerine ROPS ve Reflektör Eğitimi

Aydın'da Traktör Sürücülerine ROPS ve Reflektör Eğitimi
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Karacasu, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde jandarma ekipleri, traktör sürücülerine devrilmeleri önlemek ve görünürlüğü artırmak amacıyla Rollover Protection System (ROPS) ve reflektör eğitimi gerçekleştirdi.

Aydın'ın Karacasu, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine tönelik ROPS ve reflektör denetim ve eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın'da trafik jandarması tarafından traktör sürücülerine yönelik 'ROPS ve reflektör' eğitimi faaliyeti kapsamında; Karacasu, Kuşadası, Kuyucak ilçelerinde vatandaşlara traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) ile gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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