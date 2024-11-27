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Aydın'da Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi

Aydın'da Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma, traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda reflektör eğitimi vererek, devrilme kazalarına karşı önlemler ve görünürlüğü artırma yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde traktör sürücülerine jandarma tarafından reflektör eğitimi verildi.

Karacasu Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik tim ekip personelleri tarafından traktör sahiplerine, trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korunmalarını amaçlayan Rollover Protection System (RPOS), traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba, tarım aletleri kullanımı, motosiklet kullanımı, kask takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması ve hız kuralları konularında dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. Jandarma ekipleri program sonunda sürücülerden gelen soruları yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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