Aydın'da trafik yoğunluğunu azaltmak için çağrı

Türkiye'de kişi başına en fazla aracın düştüğü illerden biri olan Aydın'da her yıl okulların açılması ile çileye dönüşen trafik yoğunluğunu azaltmak için Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve velilere çağrıda bulundu. Özmeriç, ikili öğretim yapan okullar ile tekli öğretim yapan okulların giriş-çıkış saatlerinin 30'ar dakika aralı olması halinde, vatandaşların da zorunlu olmadıkça özel araç kullanmaması halinde trafiğin rahatlayacağını belirtti.

Aydın'da verilere göre yaklaşık 600 bin karayolu taşıtı olduğunu belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Şehir merkezlerimiz bisiklet kullanımına gayet uygun olmasına rağmen maalesef ilimizde bisiklet kullanım alışkanlığı oldukça düşük olduğu gibi özel araç kullanım alışkanlığı çok fazla. Aydın'da sabah, öğlen ve akşam saatlerinde ciddi sıkıntıya neden olan trafik yoğunluğunun ilk, orta ve lise öğrencilerinin giriş ve çıkış saatlerinde bölge bölge 30'ar dakika aralama sistemi uygulanabilir. Bunun yanında ikili öğretim yapan okullar ile tekli öğretim yapan okullarda giriş ve çıkış saatleri aynı olmaz ise trafik yoğunluğu önlenir ve yollarda kilitlenme yaşanmaz" diyerek sorunun çözümü konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yardım beklediklerini söyledi.

Uygulamanın trafik yoğunluğunu azaltacağı gibi, ekonomik olarak da hem vatandaşa hem de esnafa ciddi katkı sağlayacağını belirten Özmeriç, "Maalesef sabahları yoğunluk nedeniyle 10 dakikalık yol yarım saatte gidilemiyor. Bu da hem vatandaş hem de ülke için ciddi şekilde vakit ve nakit sıkıntısı demek. Yaşanan trafik yoğunluğunun eğitimde oluşturduğu ayrı bir sıkıntı ise servis araçlarının işlerine yetişememesi oluyor. Saat konusunda ayarlama yapılırsa zincirleme olarak trafik yoğunluğuna bağlı tüm sıkıntılar kendiliğinden çözüme kavuşmuş olacak" diyerek Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bu konuda hem Aydın halkı, hem de Aydınlı şoförler adına yardım beklediklerini söyledi. - AYDIN