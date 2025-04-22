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Aydın'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İmam Hatip Onur Madran Defnedildi

Aydın'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İmam Hatip Onur Madran Defnedildi
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Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kavşit Mahallesi Camii İmam Hatibi Onur Madran, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kavşit Mahallesi Camii İmam Hatibi Onur Madran son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Aydın- Muğla Karayolu üzerinde Yolboyu Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut A. (47)idaresindeki 48 D 1995 plakalı otomobil ile Kavşit Mahallesi Camii İmam Hatibi Onur Madran (27) Yönetimindeki 09 AOC 122 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Madran yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Madran hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Madran'ın Kavşit Mahallesi Camii İmam Hatibi olduğu öğrenilirken, Madran'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Cenaze töreninin ardından toprağa verildi

Kazanın ardından Onur Madran için Topçam Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Madran toprağa verildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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